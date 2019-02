U BiH sve manje upisanih učenika

U Bosni i Hercegovini i u prošloj školskoj godini smanjen je broj upisane djece u ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, podaci su iz Informacije Ministarstva civilnih poslova o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH.

Prema toj informaciji u koju je Fena imala uvid, u školskoj 2017/18. godini u 1.817 osnovnih škola upisano je 282.946 učenika. Od ovog broja, 48 škola je za djecu s posebnim potrebama. U odnosu na 2013. godinu broj upisanih učenika u osnovnim školama manji je za 19.187, prenosi Fena.

Tako je u 2016/17. školskoj godini upisano 287.729 djece, u 2015/16. godini 291.342, u 2014/15. godini 296.891, a u 2013/14. godini 302.133 djece. Potrebno je napomenuti i da se broj upisane djece u prvi razred osnovnih škola također smanjio te je u prošloj školskoj godini upisano 31.189 učenika u prvi razred, što je za 1.216 učenika manje nego 2016/17.

Prema važećem zakonodavstvu, osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno, ukoliko se izuzme činjenica da u većini škola roditelji kupuju udžbenike i druga sredstva za rad. Jedini kriterij za upis je uzrast djeteta, što znači da sva djeca koja do 1. septembra navrše šest godina, moraju biti upisana u osnovnu školu.

U prošloj školskoj godini u nastavni proces u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini bilo je uključeno 23.978 nastavnika. Od tog broja nastavnika s punim radnim vremenom je 14.955, dok je s nepunim radnimvremenom bilo njih 3.918.

Kada su u pitanju srednjoškolske obrazovne institucije, u 2017/18. školskoj godini registrirano je 311 srednjih škola u koje je upisano 124.148 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2.676 učenika ili za 2,1 posto.

Analiza kretanja broja učenika srednjih škola u periodu školska 2013/14. – 2017/18. godina pokazuje da je došlo do znatnog smanjenja, jer se broj učenika u tom periodu smanjio za 32.202, a najviše učenika upisano je u tehničke škole.

Gimnazije je prošle školske godine upisalo 29.591 učenik, dok je privatne gimnazije upisalo 2.111 učenika, tehničke škole 67.895, privatne tehničke škole 948, umjetničke 1.154, stručne 22.819, privatne stručne 217, vjerske 2.309, privatne vjerske 2.073, a srednje škole za djecu s posebnim potrebama 380 učenika.

U školskoj 2017/18. godini u nastavni proces u srednjoškolskim ustanovama bio je uključen 12.591 nastavnik, a od ovog broja nastavnika s punim radnim vremenom je 7.209, dok je s nepunim radnim vremenom njih 1.868.

Analiza je tretirala i problem ranog napuštanja školovanja, a Evropska unija definirala je da su osobe koje su rano napustile školu uzrasta od 18 do 24 godine i to su one koje nisu više u bilo kakvom procesu obrazovanja, a nisu stekli diplomu srednje škole u kojoj je školovanje trajalo duže od dvije godine.

U Bosni i Hercegovini u toj kategoriji bilo je 5,1 posto učenika, što je smanjenje u odnosu na 2013. godinu kada je taj procent bio 6,7 posto.

Kada su u pitanju finansijska izdvajanja za sve nivoe obrazovanja, u Federaciji BiH u 2017. godini izdvojeno je 841.304.201 KM, a u Republici Srpskoj 407.935.376 KM.

Ministarstvo civilnih poslova BiH na kraju ocjenjuje da je, u skladu sa evropskim strateškim dokumentima, strategijama i politikama unutar BiH, potrebno jačati statistiku u obrazovanju zbog odgovarajućeg razvojnog pravca u procesu djelovanja, odnosno u pogledu donošenja odluka i izrade javnih politika. (FENA)

MC