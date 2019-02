U Bosni od petka s kišom i snijegom na planinama, na jugu sunčanije

U Bosni i Hercegovini sutra će veći dio dana biti pretežno sunčano vrijeme. U večernjim satima doći će do naoblačenja. Puhat će slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna uglavnom između 8 i 14, na jugu zemlje do 16 stepeni.U BiH će u petak, 22. februara većinom biti oblačno s kišom, na planinama snijeg. Krajem dana, padom temperatura, kiša će ponegdje u Bosni, prelazit u susnježicu. Padavine neće biti obilne. Više sunčanog vremena i bez padavina bit će na jugu zemlje. Vjetar će biti umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, a najviša dnevna uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje od 11 do 14 stepeni.

U centralnim i istočnim područjima BiH u subotu, 23. februara bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima bit će i sa slabim snijegom u višim područjima. U ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje do 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

