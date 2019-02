Upis u prve razrede počinje u martu, predškolska nastava 1. aprila

U Tuzlanskom kantonu već nekoliko godina uspješno se provodi obavezni vid predškolskog odgoja i obrazovanja. Radi se o 150 nastavnih sati ili tri mjeseca nastave koja će ove školske godine početi 1. aprila. Obaveznim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaćena su djeca koja do polaska u školu nisu pohađala predškolske ustanove. Ministarstvo obrazovanja dopisom je obavijestilo direktore osnovnih škola sa područja TK da upis djece u prvi razred osnovne škole završe do 9. marta.

„Znači, mi smo njima uputili dopis da do 9. 3. moraju okončati upis. E sad do škola je kad će u toj sedmici organizirati upis, dva dana, tri dana. Neki su tražili čak i subotom, zato što im je gužva radnim danima, tako da smo im dali slobodno tu sedmicu čitavu čak i tu subotu 9.3. da organiziraju upis“, izjavila je Medira Ćulum, stručna saradnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK.

Obavezan vid predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu počet će 1. aprila i trajat će 150 nastavnih sati, odnosno do 14. juna tekuće godine.

„Prevashodno radimo upis u osnovnim školama, a na osnovu upisa onda detektujemo koja su djeca u ovom datom momentu uključena u predškolske programe. Ona koja nisu, stavljamo ih na spisak da trebaju da prođu obavezan program i na taj način pravimo tu selekciju, tako da se smanji taj broj djece koja nemaju priliku“, objašnjava Ramiz Nurkić, savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanje u Pedagoškom zavodu TK.

Predškolski odgoj i obrazovanje bit će organizovan u 85. osnovnih centralnih i područnih škola. U osnovnoj školi Tušanj obavezan vid predškolskog obrazvanja i odgoja uspjeno se provodi već nekoliko godina. Broj odjeljenja zavisiće od broja upisanih učenika, ističe direktorica ove škole Amela Sinanović.

„Ono što je posebno bitno istaći je da se djeca prvo nauče kretati kroz prostor objekta škole koju će pohađati narednih devet godina. Upoznaju se sa osobljem škole, upoznaju se sa drugarima a kojima će provesti ostatak svog školovanja . Jako je važno istaći da ove primarne i elementarne vještine koje mogu steći kroz obavezan vid su upravo u prilici da steknu u obaveznom predškolskom vidu“, kazala je direktorica Sinanović.

Na dan upisa, roditelj ili staratatelj doćiće sa djetetom u školu gdje će djete proći određenu vrstu testiranja kako bi se porijenilo da li je spremno za upis u prvi razred. Kada je u pitanju potrebna dokumentacija ona se sa posljednjim izmjenama Zakona i osnovnom odgoju i obrazovanju neznatno razlikuje u odnosu na dosadašnju praksu.

„To je znači pored CIPS-a, odnosno potvrde o mjestu prebivališta, zatim rodnog lista djeteta i ljekarskog uvjerenja, od ove godine će biti potreban i rodni list roditelja, odnosno staratelja“, ističe Medira Ćulum, stručna saradnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK.

Obzirom da je, u skladu sa Zakonom, osnovno obrazovanje obavezno, djeca koja trebaju da se upišu u prvi razred škole su sva ona djeca koja do septembra napune šest godina života.

Ukoliko na upis dođu djeca koja će do kraja tekuće godine napuniti šest godina života i školska komisija procijeni da je to djete spremno za upis u prvi razred osnovne škole, tada škola može tražiti saglasnost od Ministarstva obrazovanja da to dijete bude upisano u prvi razred iako nema napunjenih šest godina života.

DK