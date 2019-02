Uručena kolica ratnim vojnim invalidima

Savez Ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona jučer je za tridesetak ratnih vojnih invalida osigurao nova invalidska kolica. Činu uručenja prisustvovala je i delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Jakubom Suljkanovićem.

Ova donacija je dio ukupnog projekta koji je se realizira preko Federalnog saveza RVI, a koji je vrijedan oko 500.000 KM. Vrijednost dijela koji se odnosi na Tuzlanski kanton iznosi oko 70.000 KM.

„Devet ratnih vojnih invalida, osoba sa paraplegijom dobilo je električna kolica, 25 ratnih vojnih invalida dobilo je manuelna kolica, a 20 pari štaka smo podijelili općinskim organizacijama RVI, koje će to dodjeljivati prema potrebama. Ova pomagala sigurno će im pomoći u obavljanju svakodnevnih poslova, a time kvalitet njihovog života podići na jedan viši nivo” rekao je predsjednik Saveza RVI TK Fahrudin Hasanović.

„ Treba istaknuti da Vlada TK redovno realizira programe nabavke ortotsko – protetskih pomagala i kolica za ratne vojne invalide. Prošle godine smo, putem Ministarstva za boračka pitanja, za nabavku invalidskih kolica bili predvidjeli 45.000 KM, a ove godine u Nacrtu Budžeta za 2019. smo planirali 145.000 KM. Ipak, uz sve to, donacije poput ovih svakako da znače mnogo našim ratnim vojnim invalidima. U to ime Ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovini i Savezu ratnih vojnih invalida TK, se u svoje i u ime Vlade Tuzlanskog kantona zahvaljujem na realizaciji ovog projekta”, rekao je premijer Suljkanović.

Osim premijera Suljkanovića, ovom događaju prisustvovali su i resorni ministar za boračka pitanja TK Enes Gegić i ministar finansija TK Miralem Nuhanović.

