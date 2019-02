Zvanično registrovano udruženje biciklista “MTB Gradina” Srebrenik

Brdski biciklizam – MTB je aktivnost koja nalazi sve više zaljubljenika u Srebreniku. Već nekoliko godina broj aktivnih biciklista u Srebreniku je sve veći, MTB je sve popularniji kod svih uzrasta, voze se zanimljive ture kroz prirodu , a prije nekoliko dana i zvanično je registrovano udruženje biciklista “MTB Gradina” koje su osnovali zaljubljenici u ovaj sport iz našeg grada.

Prva zvanična vožnja bila je u okviru manifestacije “Povelji u pohode” kada su i bajkeri zajedno sa više od hiljadu planinara pohodili planinu Majevicu i Stari grad Srebrenik. Osim domaćih, u čast proslave rođendana grada Srebrenika vozili su i bajkeri gosti iz Kakanja, Olova i Živinica. Radi se o prijateljima “MTB Gradina” koji su od početka pomagali i podržavali osnivanje kluba u Srebreniku, a i oni, kao i brojni gosti planinari su iz Srebrenika ponijeli prelijepe utiske.

Prema riječima Muhameda Moranjkića, predsjednika “MTB Gradina” Srebrenik, razlog osnivanja kluba je želja da se ovaj zanimljivi sport što kvalitetnije promoviše i omasovi i u našem gradu, naročito kod mladih ljudi. Zvanično registrovan klub već ima značajan broj učlanjenih, u narednim danima i mjesecima broj članova će biti sve veći jer dosta je zainteresovanih koji se već bave ovim sportom samoinicijativo, kao i onih koji će ovaj sport tek zavoljeti.

Planirana je saradnja sa klubovima iz drugih gradova, sa osnovnim školama kako bi se sport popularizovao i kod djece jer promoviše zdrav život,rekreaciju, lijepu avanturu,druženje i ljubav prema prirodi.

Iz “MTB Gradina” najavljuju i niz drugih projekata koji će planinski biciklizam u Srebreniku učiniti vrlo popularnim. Uskoro će imati i zvanične dresove, a 17. marta biće organizovana rekreativna vožnja “U susret proljeću”, od centra grada do Planinskog doma Lipici, što će biti ujedno i zvanično otvorenje biciklističke sezone. Najava je da će biti puno djece pa će biti organizovane dvije vožnje. Jedna za one spremnije, a druga za djecu i one sa slabijom kondicijom. Za djecu će biti obezbijeđeni sendviči i sokovi, dok za odrasle važi pravilo – hrana i piće iz vlastitog ruksaka. (MC)