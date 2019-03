BiH zatražila odgađanje implementacije projekta pojeftinjenja roaming usluga

BiH je početkom februara 2019. godine zvanično zatražila odgađanje potpisivanja sporazuma o pojeftinjenju roaming usluga za područje Zapadnog Balkana. Ovakav stav, koji ne ide u korist građana BiH, zauzet je zbog činjenice da telekom operateri u našoj zemlji godišnje uzimaju blizu 100 miliona KM od roaminga.

Zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić potvrdio je ove činjenice u Informaciji o učešću BiH u Regionalnom sporazumu o smanjenju cijena roaminga za zemlje Zapadnog Balkana, a koju je razmatralo Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 26. februara 2019. godine.

“Predstavnici Ministarstva i Agencije su na sastanku održanom u Briselu 8. februara 2019. godine izložili i zastupali stavove BiH na način da su obrazložili trenutno stanje i probleme s kojima se ‘stakeholderi’ susreću u BiH. Tom prilikom je naglašeno i jasno istaknuto da BiH želi biti jedna od potpisnica sporazuma koji bi bio potpisan u Beogradu 4. i 5. aprila 2019. godine u okviru Digitalnog Samita te su ljubazno zamolili predstavnike DG CONNECT-a, RCC-a i ostalih ekonomija Zapadnog Balkana da se ipak razmotri da se rok početka primjene sporazuma prolongira na 1. januar 2021. godine, zbog prethodno navedenih razloga istaknutih prilikom koordiniranja unutar BiH”, stoji u informaciji koju potpisuje Dalipagić.

Pomoćnik ministra komunikacija i prometa BiH Vlatko Drmić rekao nam je kako je u posljednje vrijeme nekoliko puta pokretana tema o procesu ukidanja roaminga za države regiona. On je potvrdio da se 2021. godina uzimala kao godina mogućeg prelaska na ukidanje roaminga, odnosno prelaska na “roaming like at home” režim, ali je također izrazio bojazan da, ukoliko se postave kratki rokovi i zaduženja unutar tih rokova, oni neće moći biti implementirani.

“Da bi došlo do potpunog ukidanja roaminga potrebno je provesti niz tehničkih, tehnoloških, regulatornih i drugih pripremnih radnji koje iziskuju i vrijeme i novac”, kazao nam je Drmić.

Iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH rekli su nam kako građani naše zemlje nešto više od tri godine uživaju u jeftinijim telekomunikacijskim uslugama kada se nalaze u susjednim zemljama zahvaljujući već postojećem Sporazumu o regionalnom roamingu.

“Građani BiH, Crne Gore, Sjeverne Mаkedonije i Republike Srbije već od 2015. godine uživaju u pogodnostima koje pruža Sporazum o regionalnom roamingu. Naime, na osnovu Sporazuma o sniženju cijenа usluge roamingа u jаvnim mobilnim komunikаcijskim mrežаmа između ministаrstаvа nаdležnih zа oblаst elektronskih komunikаcijа BiH, Crne Gore, Sjeverne Mаkedonije i Republike Srbije, potpisanog 29. septembra 2014. godine, Vijeće Agencije je 11. juna 2015. godine donijelo odluku o utvrđivanju maksimalnih cijena za usluge roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama. Odlukom su definirane maksimalne prosječne veleprodajne i maloprodajne cijene poziva, SMS i MMS poruka te prijenos podataka”, stoji u odgovoru RAK-a.

Kako se dalje navodi, snižavanje cijena roaminga je predviđeno da se provede u tri faze, a trenutno se radi na dogovaranju detalja o implementaciji posljednje predviđene faze.

“Također, definiran je način i dinamika sniženja cijena roaminga. Sniženje cijena se provodilo u tri faze: prva faza od 30. juna 2015. do 30. juna 2016. godine, druga faza od 1. jula 2016. do 30. juna 2017. godine i treća faza od 1. jula 2017. godine sve do potpisivanja novog Sporazuma. Važno je naglasiti da su sva tri telekom operatora koji pružaju usluge mobilne telefonije u BiH pravovremeno implementirali Odluku o utvrđivanju maksimalnih cijena za usluge roaminga, a u interesu svih korisnika usluga mobilne telefonije BiH. Novi Sporazum je u pripremi, potpisuju ga vlade država, a RAK će biti zadužen za njegovu primjenu”, dodali su iz RAK-a. (KLIX)

