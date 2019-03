Postupno smanjenje oblačnosti tokom dana

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.



Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -4 stupnja, Drvar -3, Bugojno i Sokolac -2, Jajce 0, Livno, Prijedor, Sanski Most, Široki Brijeg, Srebrenica i Tuzla 1, Banja Luka, Grude, Ivan Sedlo, Sarajevo i Zenica 2, Bijeljina i Doboj 3, Gradačac, Mostar i Stolac 5, Bihać, Trebinje 7, Neum 10 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 945 milibara, za 3 milibara je viši od normaljnog i sporo raste.

Danas se u Bosni očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 19 stupnjeva.



U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna oko 15 stupnjeva.

