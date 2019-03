Vrijeme u narednoj sedmici

U ponedjeljak, 4. marta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama centralne i istočne Bosne u jutarnjim satima je moguća magla. Vjetar slab do umjeren, u Krajini povremeno s jakim udarima, jugozapadni. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 4 do 9, a dnevne od 13 do 20 °C.

U utorak, 5. marta, pretežno oblačno vrijeme s kišom povremeno. Na planinama slab snijeg. Krajem dana i u večernjim satima očekuje se postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 6 do 12, na jugu od 12 do 16 °C.

U srijedu, 6. marta, pretežno sunčano. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom. Jutarnje temperature od 1 do 5, na jugu od 4 do 9, a dnevne od 12 do 18 °C.

U četvrtak 7. marta, u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 16 do 22 °C, saopćeno je iz FHMZ-a.

MC