BIHAMK – Na graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta

Na putevima u našoj zemlji jutros se saobraća po pretežno mokrom ili vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja povećana je opasnost od odrona zemlje ili kamenja. Dodatnu opasnost u vožnji predstavljaju oštećenja na kolovozu koja su ispunjena vodom, zbog čega su slabije uočljiva. Na svim dionicama savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na putu.

Minerski radovi izvode se danas na magistralnom putu M-18 Sarajevo-Pale, na lokalitetu kamenoloma Ljubogošta. U vremenu od 15 do 16 sati doći će do privremene obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 10 minuta.

Danas počinju radovi na izgradnji javne rasvjete na magistralnom putu M-17 u Mostaru ( od sjevernog ulaska u grad do skretanja za Forticu). Na mjestu izvođenja radova saobraćat će se jednom trakom- naizmjenično.

Zbog radova u tunelu Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, saobraća se jednom trakom-naizmjenično. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera.

I na ostalim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Izdvajamo putne pravce: Olovo-Kladanj, Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica), Semizovac-Vogošća, Mostar-Čitluk, Busovača-Kiseljak, Tarčin-Konjic, Cazin-Srbljani-Bosanska Krupa, Ustiprača-Goražde, kao i radove u Ključu, Jajcu i Tasovčićima (Čapljina).

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

M.O.