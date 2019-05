Jutros je u našoj zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Krajini pada slaba kiša.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 2; Jajce 9; Bugojno, Sokolac 10; Ivan Sedlo 11; Livno, Sanski Most, Tuzla 12; Banja Luka, Bihać, Doboj, Sarajevo, Srebrenica 13; Bijeljina, Brčko, Gradačac, Grude, Mostar, Prijedor 14; Trebinje 15; Neum 19;

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne u Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina. Očekivana količina padavina u Krajini i na zapadu Hercegovine od 30 do 60, lokalno do 80 l/m2, a u ostatku naše zemlje uglavnom između 5 i 20.. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperatura od 11 do 18, na istoku i sjeveroistoku Bosne do 22 °C.

