Hercegovina u Top 10 destinacija Europe u 2019. po izboru Lonely Planeta

Lonely Planet jedan je od najpopularnijih turističkih portala i izdavača turističkih vodiča na svijetu. Svi ljubitelji putovanjaitekako znaju što to znači i koliki je utjecaj tog vodiča.

Ova čuvena medijska kuća sedmu godinu zaredom sastavlja referentni popis Best in Europe koji sadrži deset prioritetnih destinacija Europe koje bi neizostavno trebalo posjetiti, a u odabranom i elitnom društvu destinacija Europe našla se i Hercegovina na 4. mjestu i zaradila prestižno priznanje Best in Europe 2019.

Proces odabira najboljih destinacija i putovanja uključuje tim stručnjaka i članova Lonely Planet zajednice, koji kroz cijeli niz strogih kriterija odabiru najbolje od najboljih u različitim kategorijama.

Hercegovina je odabrana kao jedna od 10 najboljih destinacija Europe u 2019. godini za ovo ljeto, a navedenu listu čine još:

1. Visoke Tatre, Slovačka

2. Madrid, Španjolska

3. Arktička sjeverna obala, Island

4. Hercegovina, Bosna i Hercegovina

5. Bari, Italija

6. Shetlandsko otočje, Škotska

7. Lyon, Španjolska

8. Lichtenstajn

9. Vevey, Švicarska

10. Istra, Hrvatska.

(TIP/Izvor: Akta.ba)

MC