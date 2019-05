Kišovito vrijeme u narednih nekoliko dana

Oblačno i kišovito vrijeme očekuje nas u narednih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Glavnina padavina u Hercegovini. U Bosni lokalno pljuskovi ili slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Najmanje padavina se očekuje na području centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C.



U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab. U Bosni vjetar prije podne mijenja smjer sa juga na sjever i sjeverozapad, a u Hercegovini vjetar mijenja smjer poslije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C.



U petak u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i pljuskovima. Padavine se ne prognoziraju za zapad i sjeverozapad Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 13°C. U centralnim i istočnim područjima najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 16°C. U ostatku zemlje najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 20°C.

