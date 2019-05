Muslimani večeras obilježavaju Lejletul-Bedr

Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu prigodnim programom večeras obilježavaju Lejletul- Bedr – Noć bitke na Bedru, koja je bila najznačajnija bitka u historiji islama i muslimana, bitka u kojoj je malobrojna grupa porazila mnogobrojnu.

Bitka na Bedru, (mjesto u blizini Medine) dogodila se 17. ramazana 2. godine po hidžri, ili 17. marta 624. godine. Muslimana je bilo 314 a njihovih neprijatelja, idolopoklonika je bilo 1.300.

Iako brojčano slabiji, muslimani su, predvođeni Muhammedom a.s. vojno porazili neprijatelje. Tada je poginulo 14 muslimana, a neprijatelja 70, ostali su zarobljeni.

O toj pobjedi se u Kur’anu kaže „Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom. A Allah je sa strpljivima.” (El-Bekare, 249)

Zato je bitka na Bedru inspiracija muslimanima i potvrda da brojčani odnos snaga nije presudan, već iskrena vjera i to je znak da je snaga u jedinstvu muslimana.

Bedr je sjećanje na pobjedu prije svega nad samim sobom, kako kaže islamski učenjak Sejjid Kutb, ali do te pobjede ne može doći dok ne dođe do pobjede ljudske duše i na planu stvarnog života „..kada se duša oslobodi od svojih želja i svojih strasti, prljavština i svojih mržnji, okova i lanaca, kada požuri u okrilje Allahove milosti i oprosta, postaje oslobođena svih tereta i omči – dolazi do pobjede“. (N1)

MC