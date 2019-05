Oblačno vrijeme u narednoj sedmici

Početak naredne sedmice obilježit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslijepodne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 15 do 22 stepena.

U utorak će također biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 17 do 23 stepena.

U jutarnjim satima u srijedu preovladavat će umjereno oblačno vrijeme, dok poslijepodnevni porast naoblake može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature kretat će se od 5 do 11, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 19 do 24 stepena.

U četvrtak se već očekuje nešto jača naoblaka koja će dovesti do kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Jutarnje temperature bit će od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevne od 17 do 23 stepeni.

MC