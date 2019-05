Poplave će utjecati na povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda u BiH

Poplave će utjecati na povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda u Bosni i Hercegovini, upozoravaju poljoprivredni proizvođači pred kojima se nalazi izuzetno težak drugi dio 2019. godine.

Zbrajanje štete nastale usljed poplava i konstantnih kišnih padavina na bh. poljoprivrednim zemljištima tek predstoji, ali već sada je sigurno da se pred poljoprivrednim proizvođačima nalazi izuzetno težak period.

Usljed izlijevanja rijeka iz svojih korita u pojedinim dijelovima naše zemlje na poljoprivrednim parcelama je nastala potpuna šteta. Proizvođači su pokušavali spasiti ono što se spasiti može, međutim u većini slučajeva bezuspješno.

Luk, krompir, grah, mrkvu i peršun koje je zasadila Remza Bajrić iz lukavačkog mjesta Orahovica skoro u cijelosti su uništeni, a oporavak zemlje će trajati duži vremenski period.

“Naše parcele su poplavljene za svega pola sata i nastao je pravi haos. Na svu sreću rasadni materijal još uvijek nismo zasadili, jer je za toga bilo rano, tako da u tom segmentu nismo mogli biti oštećeni. Pokušat ćemo nešto očistiti, prekopati i na taj način makar mali dio spasiti. Ali, nismo previše optimistični”, priča nam ova poljoprivredna radnica, inače vlasnica dvije parcele koje su uništene i 2014. godine.

Zbog loših vremenskih prilika i neredovnog isplaćivanja podsticaja proljetna sjetva u velikoj mjeri kasni, a zadnje poplave samo su dodatno pogoršale stanje.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžad Bićo kaže da će se štete u procentima nakon minulih poplava tek zbrajati, prenose Nezavisne novine.

“Već sada možemo reći da su štete ogromne, a osim poplava ranije su ih prouzrokovale kišne padavine koje su dovele do velike vlažnosti zemlje. Na mjestima pogođenim poplavama gdje je voda došla nastalo je onečišćenje zemlje i sada će se morati sačekati da se ona ocijedi, a potom je treba preorati i ispitati zemljište. Na područjima koja nisu zahvatile poplave ono što je zasijano već je počelu da truhne i tu će se morati vršiti presijavanje”, kaže nam Bićo.

Kako je istakao, posljedice elementarnih nepogoda će utjecati na znatno povećanje finalnih cijena poljoprivrednih proizvoda, a koje su već sad izrazito visoke.

“Na povećanje cijena već je utjecalo poskupljenje sadnog materijala i sjemena na početku sezone. Imali smo situaciju da je sjemenski luk poskupio 100 posto, zatim sjemenski krompir, sjemena i zaštita. Na tržnicama bi sada trebali imati kilogram paradajza za 50 feninga ili marku, ali on ne spada ispod dvije ili dvije i po KM, a mladi krompir je od tri do pet maraka. Poslije ovih poplava to će biti puno skuplje, jer će se jedna stvar raditi dva puta i sve će kasniti”, dodao je Bićo.

Više cijene očekuju se i na području Republike Srpske, a iz tamošnjih udruženja navode da je proljetna sjetva izrazito ugrožena zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

“Nakon posljednjih elementarnih nepogoda u semberskoj regiji nije došlo do velikih oštećenja, ali su problem konstantne kišne padavine koje su dovele do velike vlažnosti zemlje. Bit će zabilježen pad prinosa pšenice za 10 do 15 posto, a kukuruz se nalazi u izuzetno teškom stanju zbog niskih temperatura zraka. Sada bi trebalo biti od 25 do 27 stepeni Celzija, a ona je od pet do osam”, rekao nam je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača “Sela Semberije” Savo Bakajlić.

Vođeni ranijim iskustvima, poljoprivredni proizvođači ne uzdaju se u pomoć nadležnih entitetskih i državnih službi koje im još uvijek kasne i s isplatom ranije odobrenih podsticaja.

“Mi smo ubjeđenja da ni sada nakon elementarnih nepogoda nećemo imati adekvatnu pomoć nadležnih. Podsticaji enormno kasne i tako će biti dok se vlast ne uspostavi. Zbog kašnjenja naknada iz 2017. i 2018. godine u Tuzlanskom kantonu je ugrožena proljetna sjetva, a poljoprivrednicima su dodatne glavobolje zadale poplave i konstantne kišne padavine. U vrlo nezgodnoj situaciji su poljoprivrednici u svim krajevima Bosne i Hercegovine, a problemi su nam svima isti”, sekretar Udruženja poljoprivrednika TK Enes Hasanović.

