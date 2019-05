Službenici UIO u Carinskoj ispostavi Sarajevo oduzeli su veću količinu mobilnih telefona

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Sarajevo, uz saradnju sa kolegama iz Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja RC Sarajevo zaustavili su uvoz 1400 mobilnih telefona iz N.R. Kine kojim svojim izgledom asociraju na robnu marku mobilnih telefona NOKIA. Roba je privremeno zadržana pod carinskim nadzorom, te se vodi propisani postupak preduzimanja carinskih mjera zaštite intelektualne svojine u skladu s odredbama Zakona o žigu i Odluke o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca žiga. Tržišne vrijednosti privremeno oduzete robe se procjenjuje na cca. 100.000,00 KM.

Prilikom uvoza, izvoza ili tranzita robe, u skladu sa važećim propisima, štite se prava intelektualne svojine, i to: žig, autorsko i srodna prava, industrijski dizajn, patent i porijeklo ili geografska oznaka. Carinski organi su nadležni da, u slučajevima sumnje povrede prava intelektualne svojine, prekinu carinski postupak sve do okončanja postupka kojim se povreda prava utvrđuje. Drugim riječima, ukoliko carinski organi posumnjaju da određena roba koja se uvozi u BiH predstavlja falsifikat poznatih svjetskih marki, imaju pravo takvu robu zadržati, a od nosioca prava zatražiti da izvrši stručnu procjenu o tome da li je riječ o falsifikatu ili nije. Ukoliko se utvrdi da postoji osnova sumnje da roba predstavlja falsifikat neke od poznatih svjetskih marki koje su zaštićene i u BiH, UIO predmetnu robu zadržava, sve do okončanja postupka pred nadležnim sudom i donošenja pravosnažne sudske odluke.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

M.O.