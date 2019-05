Smanjena poljoprivredna proizvodnja u TK

U prvom kvartalu ove godine, u Budžetu Tuzlanskog kanton ostvaren je suficit od oko pet miliona KM. Ostvareni su prihodi viši od 82 miliona KM, a rashodi i izdaci u tri mjeseca 2019. godine bili su nešto viši od 77 miliona. Ministar finansija ovog kantona pojašnjava kako je ostvaren navedeni suficit.

”Rezultat je s jedne strane povećanja poreskih prihoda i to najvećim dijelom prihoda od poreza na dohodak za oko jedan milion i indirektnih poreza od 3,5 miliona u odnosu na isti period prethodne godine. S druge strane kvalitetno upravljanje budžetskim sredstvima od strane Vlade putem plana novčanih tokova za prvi kvartal rezultira pozitivnim finansijskim stanjem” – kazao je Miralem Nuhanović, ministar finansija TK.

Dok se u Vladi mogu pohvaliti povećanim prilivom sredstava, u Ministarstvu poljoprivrede iznose negativne podatke kada je u pitanju proljetna sjetva u ovom kantonu. Ove godine smanjena je poljoprivredna proizvodnja za tri posto. Plan je bio zasijati površine od 51 hiljadu 73 hektra, a zasijane su površine od 49 hiljada i 529 hektara. Kao jedan od razloga smanjenja sjetvene površine mogu se navesti i vremenske prilike koji nisu bile naklonjenje poljoprivrednicima.

”Na području TK ne samo da imamo smanjenju sjetvenu površinu nego imamo i jednu situaciju gdje će poskupiti proizvodnja iz razloga što poljoprivredni proizvođači zbog ovih vremenskih neprilika moraju presijavati određene površine” – istakao je Samid Šarac, pomoćnik ministra poljoprivrede TK.



Sve to će dovesti do skupljih cijena poljoprivrednih proizvoda koje nas očekuju u narednim mjesecima. Osim o ovim tačkama, na sjednici Vlade govora je bilo o programima podrške razvoju kantona. Donesen je Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava iz Budžeta sa ove pozicije. Sredstva će biti usmjerena za subvencije preduzećima, kao i neprofitnim organizacijama i pojedincim za projekte koji utiču na razvoj kantona.

”Sredstva od 500 hiljada su namijenjena za sufinansiranje projekata uspostave i unaprjeđenja novih poslovnih zona. Pravo na dodjelu tih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave sa područja kantona” – rekla je Nisveta Osmić, pomoćnica ministra za poduzetništvo i obrt TK.



Usvojena je i Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu sredstava za podršku jedinicama lokalne samouprave za pripremu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva. U Budžetu TK planirana su sredstva od 100 hiljada KM za ove namjene.

”Ovo je nastavak aktivnosti koje su započete u 2018. godini a koje trebaju u konačnici rezultirati unaprjeđenjem javnih usluga i otvaranjem novih prilika za rast investicija u TK” – istakla je Erna Kusturica, pomoćnica ministra za razvoj TK.

Iz domena privrede, Vlada je također prihvatila Nacrt Programa javnih investicija za period od 2020. do 2022. godine. On obuhvata 52 projekta u implementaciji i 18 kandidovanih projekata, čija je vrijednost 280 miliona KM. Ono što će uslijediti je dodatno usaglašavanje Nacrta sa resornim ministarstvima i lokalnim zajednicama. Konačan dokument – Program javnih investicija za naredne tri godine trebao bi biti završen do septembra

(RTV SLON)

MC