Sutra obilnije padavine, izdato narandžasto upozorenje

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnijih padavina.

Padavine se očekuju u razdoblju od 12. do 16. maja u većem dijelu Bosne.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u nedjelju će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslijepodne u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje uglavnom između 10 i 30 l/m2. U dijelu centralne Bosne, kao i na sjeverozapadu Bosne od 40 do 80, lokalno do 100 l/m2. U Hercegovini između 20 i 40 l/m2. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 13 do 19, na istoku i sjeveroistoku Bosne do 23 stepena.

U ponedjeljak će biti oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na sjeveroistoku Bosne je moguća grmljavina. Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje između 30 i 80 l/m2. U centralnim, sjevernim područjima Bosne i u Krajini očekuje se između 60 i 100, lokalno i do 120 l/m2. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 9 do 14, a dnevne od 7 do 14, na jugu od 15 do 19 stepeni.

U utorak će također biti oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje između 10 i 30, na sjeveroistoku Bosne i Krajini lokalno do 50 l/m2. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevne od 7 do 14, na jugu od 15 do 20 stepeni.

I u srijedu će biti oblačno vrijeme sa kišom. Očekivana količina padavina između 5 i 15 l/m2. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 17 do 21 stepen.

Do kraja sedmice i dalje će biti sa padavinama, uglavnom slabog intenziteta. Očekivana količina padavina između 2 i 10 l/m2 u toku 24 sata.

