U BiH danas oblačno s kišom, na planinama snijeg

Danas se u Bosni očekuje umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima i dio prijepodneva slaba kiša je moguća u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a u višim područjima i na planinama slab snijeg. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 4 do 10, a dnevne od 9 do 15, u Krajini i Hercegovini do 19 °C.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Padavine uglavnom u jutarnjim satima i tokom prijepodneva. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 9 °C.

