U BiH danas sunčano, temperatura do 23 stepena

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama će biti magle. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.



U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskom dijelu grada ujutro je moguća i magla. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 5°C, a najviša dnevna temperatura oko 18°C.

