Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 15 do 22 °C..



U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 18 °C.

M.O.