Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni ljuskovi se prognoziraju u Hercegovini i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.



U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10°C, a najviša dnevna oko 19°C.

