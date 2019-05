U srijedu i četvrtak bez struje dijelovi Srebrenika

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 08.05.2019. godine (srijeda) na području Općine Srebrenik:- u naselju Rapatnica u vremenu od 08:00 do 15:30 sati,- u naseljima: Špionica Centar, Hujdurovići, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Cerik, Tutnjevac, SrednjaŠpionica, Jošak, Dežići i Polja u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.6. Općine Živinice u ulicama: Partizanska, Sprečka i 24. ulica te u naseljima: Kamp Karaula, Karaula, Maline, Strašanj, Oskova Ušće, Lučići, Barički gaj, Gornje Živinice, Spahići, Rasadine, Kopjevići, Brezik,Višća, Šišići i Davulije u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

Dana 09.05.2019. godine (četvrtak) na području Općine Srebrenik:- u naselju Lušnica u vremenu od 08:00 do 10:30 sati,- u naseljima: Pirage i Sladna Dom u vremenu od 10:30 do 13:30 sati,- u naselju Sladna Sušara u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.

MC