U utorak i srijedu bez struje dijelovi Srebrenika

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 14.05.2019. godine (utorak) na području Općine Srebrenik:

– u naselju Rapatnica na Salištima prema Luci i prema Baduši u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,- u naselju Rapatnica – Badžići u vremenu od 11:30 do 13:00 sati,- u naselju Špionica-Badelka u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

Dana 15.05.2019. godine (srijeda) na području Općine Srebrenik:

– u naselju Kosica u vremenu od 08:00 do 10:30 sati,- u naselju Dežići u vremenu od 10:30 do 12:30 sati,- u naselju Špionica Tekija u vremenu od 12:30 do 13:30 sati,- u naselju Hujdurovići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,- u naselju Tovilište u vremenu od 14:30 do 15:30 sat

