Vremenska prognoza – Danas u većem dijelu BiH s kišom

Jutros je u Bosni oblačno vrijeme sa kišom, a u Hercegovini pretežno sunčano.



Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica -4; Ivan Sedlo 3; Jajce, Sokolac 4; Bugojno, Drvar 5; Bihać, Gradačac, Livno, Sanski Most, Sarajevo 6; Banja Luka, Prijedor, Srebrenica, Tuzla 7; Bijeljina, Brčko, Zvornik 8; Grude, Trebinje 12; Mostar 14; Neum, Stolac 15; Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Banja Luka 62; Mrkonjić Grad 58; Bihać 53; Ivan Sedlo 50; Jajce 49; Sanski Most 39; Bugojno, Han Pijesak 36; Bjelašnica 34; Gradačac, Neum, Sokolac 27; Višegrad, Zenica 26; Sarajevo-Bjelave, Srebrenica 24; Bijeljina 23; Bosanski Novi 21; Mostar, Nevesinje, Zvornik 20; Tuzla 18; Bosanska Gradiška, Rudo 16; Čemerno 14; Foča, Gacko, Prijedor 12; Livno 10; Bileća 9; Trebinje 8.



Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa kišom. Poslije podne ili u večernjim satima padavina slaba i uglavnom prestaju. U Hercegovini poslije podne sa lokalnim pljuskovima. Na planinama sa slabim snijegom. Očekivane padavina u toku 24 h: u većem dijelu Bosne između 10 i 25, lokalno do 30, a u ostatku zemlje od 2 do 10 l/m2. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperatura od 5 do 11, a na jugu od 16 do 21 °C.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom dana padavina slaba i postepeno prestaju. Dnevna tempertura oko 9 °C.

