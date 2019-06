Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme.

Poslije podne i u večernjim satima postepen porast naoblake može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab do umjeren u Hercegovin jugozapadni, a u Bosni, veći dio dana, sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevne od 28 do 34 °C.

MC