Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, ponegdje u sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. Tokom dana, u većem djelu zemlje sa kišom, pljuskovma i grmljavinom. Uz kišu moguća je i pojava grada. Vjetrar slab, na momente i umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stupanj.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 14, a najviša dnevna oko 24 stupnja.

M.O.