Danas u BiH sunčano i vruće

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano i vruće. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne je moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar slab do umjeren u Posavini sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 24, a dnevne od 30 do 36 °C.



U Sarajevu sunčano vrijeme. Poslije podne ili krajem dana lokalni pljusak je moguć na području kantona. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 °C.

M.O.