Danas u BiH sunčano, najviša temperatura do 29 stepeni

Danas u Bosni, u jutarnjim satima, umjereno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima, ponegdje u Bosni i sa kišom. U ostatku dana bez padavina. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu od 28 do 33 stupnja.



U Sarajevu prije podne umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Tokom dana, razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dneva oko 27 stupnjeva.

