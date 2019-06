Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom vikenda

Prvi dan vikenda donosi nam sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima u Bosni se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima je moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra, intenzivnijim padavinam i gradom. U Hercegovini lokalni pljuskovi uglavnom na sjeveru i sjeveroistoku. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevne od 27 do 33 °C.

U nedjelju će prema prognozoma meteorologa biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 22 do 28, na jugu do 31 °C.

MC