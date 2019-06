Kantonalna uprava CZ TK – Stanje prirodne nesreće u više općina TK

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,62 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 15 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 58,20 m3/s.

Na području Tuzlanskog kantona trenutno je na snazi stanje prirodne nesreće počevši od 01.06.2019. godine u: gradu Tuzla, općini Čelić, dijelu grada Gračanica i to istočno od Donje Lohinje, Donje Orahovice do izlaza iz Miričine i doline rijeke Spreče od Miričine do Stjepan polja. Stanje prirodne nesreće je u općini Srebrenik od 02.06.2019. godine a od 04.06.2019. godine u općini Kalesija. Ranije je stanje prirodne nesreće proglašeno u općini Banovići (od 13.05.2019.) i Lukavcu (od 30.04.2019.)

Poplave

Grad Gračanica Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07 sati iznosio je 348 cm(redovne mjere odbrane od poplava preduzimaju se na 300 cm).

Općina Doboj Istok Na području općine Doboj Istok poplavljeno je oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta uz rijeku Spreču.

Požari

Grad Tuzla PVB Tuzla je imala manju intervenciju na gašenju požara u Merkator centru.

M.O.