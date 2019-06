Odbojkasi OK “GRADINA HERCEG” Fejzić, Abdulahović i Hercegovac na Balkanskom prvenstvu u odbojci u Tirani

Na Balkanskom prvenstvu u odbojci za muškarce starosne dobi do 20 godina, koje se održava u Tirani od 24.06. do 28.06.2019.god reprezentacija BiH igra u grupi sa Srbijom,Crnom Gorom i Rumunijom.U drugoj grupi se takmiče Albanija,Kosovo,Makedonija i Grčka.Veliku čast da brane boje svoje države dobili su i trojica prvotimaca OK Gradina-Herceg iz Srebrenika-Hercegovac Bakir,Fejzić Kenan i Abdulahović Vedad.Tako je kao kruna ovogodišnjeg uspjeha mladih odbojkaša iz Srebrenika stigao i poziv za U20 reprezentaciju.Nadamo se da će naši momci opravdati poziv selektora i osvjetlati ime našeg grada i kluba.



Dalibor Mićić, selektor muške juniorkse odbojkaške reprezentacije BiH za BVA turnir je odredio 12 odbojkaša: Đorđe Ganilović, Kenan Fejzić, Bakir Hercegovac, Mihajlo Brborić, Matej Ivić, Rastko Kosjerina, Nikola Blagojević, Adin Fazlić, Vedad Abdulahović, Hasan Hadžić, Arman Čirić i Stevo Živković.