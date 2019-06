Prosinečki: Domaćin zasluženo pobijedio

Selektor Robert Prosinečki je u obraćanju medijima istakao da je protivnik bio bolji:

„Čestitam Finskoj jer su zasluženo pobijedili. Otkad sam ovdje ovo je jedno od naših lošijih izdanja. Nadigrali su nas u svim aspektima igre. Imali smo šansu da povedemo i možda bi utakmica otišla u drugom smjeru. U svakom slučaju Finci su bili bolji i zasluženo pobijedili. Za tri dana imamo drugu utakmicu o kojoj moramo razmišljati. Moramo popraviti sve što danas nije valjalo. Nisam očekivao da će biti ovako, domaćin je više želio pobjedu i još jednom im čestitam.“

Prosinečki još dodaje:

„Pokušali smo doći do zgoditka i da se vratimo u igru. Bilo je tu i nekih prilika, naročito Džekina glavom. Sve u svemu Finci su bili bolji i sada moramo težiti da ispravimo loše stvari, a bilo ih je jako puno. Blizu nam je sljedeća utakmica da bismo sad dramili. Ostali smo bez važnih bodova, ali ima još dosta utakmica do kraja i vidjećemo šta će biti. Nismo bili rastrčani kao u prethodnim utakmicama. Imamo malo vremena do Italije, moramo analizirati greške i pokušati se što bolje pripremiti za meč.“