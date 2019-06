Rock Am Lake subotu, 20. jula – Prelijep prirodni ambijent i odlična muzika

Ovogodišnji festival Rock Am Lake održat će se u subotu 20. jula na jezeru Ribarska priča u Špionici kod Srebrenika. Jedinstvena lokacija jezera, prirodni ambijent, rock do jutarnjih sati, kamp, hrana i pivo samo neki su od razloga zašto ne smijete propustiti ovaj festival.

Ovaj festival, kao i svaka druga lijepa priča nastao nastao je na incijativu par entuzijasta i ljudi koji vole rock muziku i koji su htjeli da i u njihovom gradu, pored kiča i šunda na koje nailazimo na svakom ćošku, bude nešto lijepo i vrijedno posjete i pamćenja. U tome svemu pomogli su im i UG ”Marshall” te UG „Generacija bez kompasa“ iz Srebrenika. U organizaciji, pogotovo u financijskom dijelu, pomogli su i Grad Srebrenik te Turistička zajednica grada Srebrenika kao i dobar broj privrednika, privatnika i ljudi koji poznali kvalitet i vrijednost svega ovoga.

Na ovogodišnjem, četvrtom po redu Rock Am Lake-u, biće za svakoga ponešto. Veliko nam je zadovoljstvo najaviti bend From Another Mother, fantastičnu fusion punk eksploziju iz Zagreba koja je tokom godina obišla sve zemlje regiona, a radili su turneje i po Engleskoj, Irskoj. Fantastican bend koji će, sigurni smo, oduševit sve prisutne.

Ove godine na jezero dolazi i fenomenalna Zona isključenja iz Goražda, bend sa izdata tri albuma i mnoštvom fanova, koncerata i dobre energije.

Iz Tuzle nam dolazi groove metal ekipa naziva Clean Slate. Nedavno formirana ekipa muzičara sa poprilično dugim stažom u rock muzici koja dolazi da premijerno predstavi svoje pjesme te i poneke covere bendova poput Alice in Chains, Audioslave, Velvet Revolver.

Dodatni štimung donijet će i 2 tribute benda sa kojim ce početi odnosno završiti ovogodišnji Rock Am Lake u Srebreniku.

Radi se o bendu Čarobnjaci iz Srebrenika, tribute bendu legendarnog heavy metal sastava Divlje Jagode. Ono sto je vazno je i da je i sam vođa Jagoda, Sead Zele Lipovača dao punu podršku ovom bendu i poslao velike pozdrave ekipi koja će ove godine razdrmati jezero najvećim hitovima Jagoda.

Na kraju da najavimo i Peperse iz Sarajeva, tribute svjetskim velikanima Red hot chilli peppersima. Po misljenju rock kritičara, zasigurno jedan od najboljih tribute bendova u regiji. Svakako da će biti prava poslastica čuti pjesme poput Californication, Around the world ili Under the bridge.

Ono što je i organizatori najavljuju ove godine jeste i puno viši nivo organizacije koji će se ogledati u puno većoj bini i razglasu nego proteklih godina, kao i posebno uređeni parking prostori.

Pozivamo sve one koji se osjećaju urbanim da dođu i daju podršku ovom prelijepom festivalu, čuju dobru muziku i uživaju u prirodi i prelijepom ambijentu.

MC