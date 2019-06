Temperature u BiH do 38 stepeni

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano i vruće. Prema kraju dana ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme praćeno intenzivnijim padavinama. Vjetar slab do umjeren uglavnom sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 30 do 36 °C.



U Sarajevu sunčano i vruće. Pljuskovi i grmljavina se očekuju u večernjim satima ili u noći sa četvrtka na petak. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 °C.

M.O.