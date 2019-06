U BiH danas sunčano i toplo, poslije podne porast naoblake, pljuskovi i grmljavina

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjeren porast naoblake može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 26 do 33 °C.



U Sarajevu sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake poslije podne, što može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 °C.

M.O.