Za sufinansiranje projekata iz oblasti turizma 30 000 KM

Turistička zajednica TK danas je potpisala ugovore sa korisnicima bespovratnih novčanih sredstava za projekte koji imaju utjecaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Tuzlanskog kantona. Za ove projekte Turistička zajednica TK ove godine je izdvojila 30 000 KM. Na Javni poziv za dodjelu grant sredstava za razvoj turizma i turističko ugostiteljskih usluga pristigle su brojne prijave aplikanata koji su se mogli prijaviti za neku od tri kategorije: infrastruktura u turizmu i ugostiteljstvu, manifestacije i akcije i projekti iz oblasti ekologije.

„Mi smo imali novac od 30 000 KM, 37 je prošlo komisiju, 14 nije imalo potrebnu dokumentaciju, komisija zna i razloge zašto nisu prošli. Međutim, mi ćemo za dva tri mjeseca rapisati ponovo grant sredstva pred neku zimsku turističku sezonu i ja se nadam da će svi ti koji nisu prošli popuniti papirologiju da bi mogli aplicirati“, izjavio je Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Najviše projekata odnosilo se na izgradnju novih ili dogradnju postojećih turističkih kapaciteta, kulturne i turističke manifestacije, te na ekološke projekte.

„Manifestacije kao nezaobilazan faktor u kreiranju ukupne turističke ponude također su bile tretirane ovim javnim pozivom i mislim da smo sagledavajući sve one pristigle projekte i donekle uspjeli raspodijeliti sredstva onoliko koliko smo bili u mogućnosti, a prije svega nadamo se da smo i ovom rabotom inicirali dodatni razvoj turizma na području Tuzlanskog kantona“, kazao je Miralem Mešković, direktor Turističke zajednice TK.

Iz Turističke zajednice podsjećaju sve aplikante koji iz formalno – pravnih razloga nisu ostvarili pravo na dodjelu sredstava, kao i one koji nikada do sada nisu aplicirali da to učine na sljedećem Javnom pozivu. (RTV SLON)

