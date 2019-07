Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna četiri dana?

U Bosni se u ponedjeljak očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima padavine se očekuju u sjevernim područjima.

Tokom dana, padavine se očekuju i u centralnim dijelovima. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Razvojem oblačnosti može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje i do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu zemlje i do 35 stepeni.

U Utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje i do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu do 33 stepena.

U Bosni i Hercegovini u srijedu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u istočnim područjima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje i do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu do 33 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

DK