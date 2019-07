Klanjana dženaza namaz i obavljen ukop 33 žrtve genocida u Srebrenici

U Memorijalnom centru u Potočarima danas je klanjana dženaza namaz i obavljen ukop 33 žrtve genocida koji je nad Bošnjacima počinjen 1995.godine u “zaštićenoj zoni UN-a” Srebrenici.

Vjerski dio programa počeo je učenjem Jasina i prigodnih sura (rečenica) iz Kur’ana za duše šehida, a koje podsjećaju na prolaznost života i povratak Stvoritelju, na šehide (žrtve, mučenike) koji zalažu život i imetak u odbrani porodice, domovine, vjere.

Pročitani su i odlomci iz romana “Derviš i smrt”, te proučena ilahija Šehidi i izveden Srebrenički inferno koji je napisao Džemaludin Latić.

Nakon ezana, bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Cerić predvodio je podne i ikindiju namaz, a spajanje namaza je odlučeno Fetvom koja se donosi za posebne prilike.

Proučena je i salla, a nakon toga je klanjana dženaza-namaz koju je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović.

Za one koji ostaju na ovom svijetu, čija je bol neizmjerna, koji tuguju za svojim najmilijima, Kavazović je podsjetio da im Allah dž.š. poručuje „I ne recite za one koji su ubijeni na putu Allahovom: “Mrtvi su!” Naprotiv, živi su, ali vi ne opažate“. (El-Bekare, 154), a to znači da “su šehidi živi i ne umiru, a Srebrenica je grad šehida”.

Uz molitvu da Allah podari lijepi džennet šehidima Srebrenice, Bosne i Hercegovine, a porodicama olakšanje, uslijedilo je čitanje imena i iznošenje tabuta od Musalle – mjestu gdje se svake godine 11.jula klanja najveća dženaza na svijetu – do mezarja.

Učenjem kabur dove i Fatihe, minutom šutnje danas su članovi porodica, brojne delegacije iz BiH i svijeta, na bolji svijet ispratili 33 žrtve genocida.

Nakon današnje zajedničke dženaze i ukopa broj žrtava u Potočarima je 6.643. Najmlađa žrtva koja je ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk – imao je 16 godina kada je ubijen, a najstarija žrtva je Šaha Cvrk, koja je imala 82 godine.

M.O.