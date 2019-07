Muharem i Sadika iz Tuzle donirali 1000 eura djeci oboljeloj od raka

U potrazi za boljim životom ljudi često napuste svoj zavičaj, ali ne zaborave ga. Ne zaborave ljude koji žive tamo. Ne zaborave one kojima je njihova pomoć potrebna.

Jedna divna i dirljiva priča krije se iza imena dvoje supružnika koji već dugo žive u Njemačkoj, Muharema i Sadike Aljić. Muharemu je 2002.godine dijagnosticiran tumor na glasnicama i tada je njegova borba počela. Prva bitka sa tumorom je uspješno završena, a onda je počela bitka za glas i govor koje je Muharem izgubio radi lokacije samog tumora i njegovog odstranjivanja. Bila je to mukotrpna borba koja još uvijek traje, ali se Muharem ne predaje. Uspio je povratiti moć govora, ali i dalje se trudi da to bude još uspješnije.

Muharem i Sadika su zajednički vodili ovu bitku. Muharem nije zaboravio kako je to osjetiti beznađe i strah. On nije zaboravio one koji se bore za život. Prvo je napisao knjigu pod nazivom „Pobijedio sam rak“ o svojoj životnoj borbi i u želji da pomogne počeo ju je prodavati, a pola prihoda od njene prodaje ide u humanitarne svrhe. Ovaj put je želio humanitarni prihod dati onima kojima on najviše treba, svojim hrabrnim malim sugrađanima, djeci oboljeloj od raka sa područja Tuzlanskog kantona i Udruženju Srce za djecu oboljelu od raka.

„Dugo smo tražili kome ćemo donirati novac od prodatih knjiga, jer smo željeli da on ode u prave ruke. Željeli smo da damo novac djeci oboljeloj od raka u našem gradu, našoj Tuzli. Tada smo čuli za Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i njihov mukotrpan rad i borbu za djecu oboljelu od raka i da pružaju pomoć i podršku djeci sa Tuzlanskog kantona. Nakon sastanka s njima nije bilo dileme i odlučili smo da ta sredstva odu djeci oboljeloj od raka. Ja sam prošao jednu veoma tešku borbu i u potpunosti razumijem koliko je teško sve to proći. Zato sam odlučio svojim djelom pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija“, rekao je Muharem.

Ove velike i hvale vrijedne priče pokazuju i dokazuju postojanje humanosti i razumijevanja među ljudima. Vjerujemo da živimo u svijetu velikih ljudi sa velikim srcem bez obzira na sve.

M.O.