Produžava se dogovor o smanjenju proizvodnje nafte

Sve ukazuje na to da su se OPEC i drugi proizvođači nafte usaglasili da će do kraja ove godine produžiti dogovor o dnevnom smanjenju proizvodnje, pošto se i Iran pridružio Saudijskoj Arabiji, Iraku i Rusiji u dogovoru kojim bi trebalo da bude povećana cijena crnog zlata.Iranski ministar za naftu Bijan Zanganeh rekao je danas da će podržati produženje smanjenja dnevne proizvodnje za šest do devet mjeseci.

Teheran je ranije bio protiv prijedloga koje je iznosila Saudijska Arabija jer smatra da je Rijad previše blizak sa SAD-om.

“Nemam nikakvog problema sa smanjenjem proizvodnje. Bit će to lak sastanak, pošto je moj stav veoma jasan”, naglasio je Zanganeh u Beču.

SAD nisu članica OPEC-a niti su dio dogovora o smanjenju proizvodnje. Washington je od Rijada tražio da poveća proizvodnju kako bi nadoknadio smanjenje izvoza iz Irana nakon uvođenja sankcija Teheranu zbog nuklearnog programa.

OPEC i ostale zemlje proizvođači nafte smanjuju dnevnu proizvodnju od 2017. godine kako bi spriječili pad cijena usljed rasta proizvodnje u SAD.

U Londonu je cijena nafte “brent” iz Sjevernog mora danas porasla za dva dolara na 67 dolara po barelu usljed iskazane odlučnosti OPEC-a da zadrži smanjenje dnevne proizvodnje nafte. (KLIX)

