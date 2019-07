“SHF 2019”, jedinstvena prilika bh. proizvođačima da se predstave na svjetskom halal-tržištu

Sarajevo Halal Sajam SHF 2019 predstavlja jedinstvenu prilliku bosanskohercegovačkim, ali i regionalnim kompanijama da se predstave i plasiraju svoje robe i usluge na svjetskom halal-tržištu koje iz godine u godinu bilježi ubrzan rast. Ovo je zaključeno na Okruglom stolu „Perspektive, šanse i potencijali halal-industrije u Bosni i Hercegovini“ koji je u organizaciji BBI VIP Business Cluba koji djeluje u okviru Bosna Bank International (BBI) i Međunarodnog sajma halal-industrije Sarajevo Halal Fair 2019 održan u Sarajevu. U okviru Okruglog stola održana je prezentacija drugog po redu Sarajevu Halal Sajma 2019 koji će se održati u Centru Skenderija u Sarajevu od 26. do 28. septembra/rujna 2019. godine.

„Perspektive u halal industriji su ogromne. BiH je pozicionirana blizu EU tržišta na kojem se procjenjuje da je oko 50 miliona muslimana. Kada bismo uspjeli da proizvodnju halal-hrane stacioniramo u BiH to bi bio veliki poticaj razvoju naše ekonomije. Što se turizma tiče, muslimani u svijetu čine 25 posto ukupnog stanovništva i tu BiH ima ogroman potencijal. Samo ta dva segmenta – turizam i proizvodnja halal-hrane mogu biti dostatna za čitavu bh. ekonomiju“, kazao je Amer Bukvić, predsjednik Uprave BBI banke.

Podšku SHF 2019 dao je i gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka koji je kazao da je Grad Sarajevo zainteresiran za saradnju kada je u pitanju promocija halal-industrije, posebno halal-turizma. „Turizam je grana koja je posljednjih godina u usponu i upravo promocija i razvijanje halal-turizma može biti šansa za Grad Sarajevo“, kazao je Skaka.

Amel Kovačević, ministar finansija Kantona Sarajevo najavio je učesnicima da će Ministarstvo finansija KS finansijski podržati održavanje SHF 2019. Vedad Halilović, predsjednik Udruženja halal-industrije BiH i direktor izvoza AS Holding istaknuo je da AS Holdin u ponudi ima više od 1.000 halal-certifciranih proizvoda. „Izvozimo u više od 30 država svijeta i jako nam je značajan halal-certifikat jer sve veći broj konzumenata traži halal-certificirane proizvode i to ne samo muslimani, nego i drugi koji znaju da halal-certifikat znači kvalitet, nešto što je zdravo i čisto“, kazao je Halilović.

Tamara Gojšina iz prehrambene industrije Swisslion Trebinje kazala je da trenutno u ovoj kompaniji imaju dvije linije koje su halal-certificirane, a u toku su pripreme za certificiranje još dvije linije. „Islamsko tržište je zaista veliko i osjeti se uticaj halal-certifikata i u izvozu i u proizvodnji“, kazala je Gojšina.

Potražnja za halal-proizvodima i uslugama u svijetu bilježi ubrzan rast pa je SHF 2019 prilika proizvođačima roba i pružateljima usluga koje su halal-certificirane da se predstave distributerima i uvoznicima iz cijelog svijeta, ali isto tako i lokalnom tržištu koje sve više traži proizvode sa halal-certifikatom. Organizatori očekuju više od 100 izlagača iz BiH, zemalja regiona i cijelog svijeta te više od 10.000 posjetitelja.

Tokom Okruglog stola Memorandum o saradnji BBI VIP Business Cluba i Agencije za certificiranje halal-kvalitete BiH potpisali su Dino Selimović, direktor marketinga i komunikacija u BBI Bank i Damir Alihodžić, direktor Agencijie za certificiranje halal-kvalitete BiH. Dino Selimović i Aldin Dugonjić, direktor Centra za certificiranje halal-kvalitete Hrvatske potpisali su Memorandum o saradnji BBI VIP Business Cluba i Centra za certificiranje halal-kvalitete Hrvatske.

Okruglom stolu su prirustvovali predstavnici halal-certificiranih kompanija iz BiH, kao i kompanija koje su u procesu halal-certificiranja i kandidati za halal-certificiranje, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Privredne/Gospodarske Komore FBiH, Privredne Komore Kantona Sarajevo, Udruženja halal-industrije u BiH, Agencije za certificiranje halal kvalitete u BiH, Islamske zajednice u BiH, Ureda za veterinarsvo BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH, Centra za certificiranje halal-kvalitete u Hrvatskoj i drugi.

