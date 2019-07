Toplotni talas zahvatio Evropu, uključen žuti meteoalarm za veći dio BiH

Nakon vrelog vikenda i toplotnog talasa koji je zahvatio istočnu obalu SAD-a, Evropa je sljedeća na redu. U svim većim evropskim gradovima temperature će vrtoglavo rasti, a također će u BiH i dalje biti visoke temperature.U srijedu bi u Londonu i drugim dijelovima Velike Britanije temperature mogle porasti i do 34 stepeni celzija, u usporedbi sa sadašnjih 21 stepen. Predviđa se da će Pariz dosegnuti temperaturu i do 38 stepeni do sredine sedmice, dok se Madrid već peče na skoro 40 stepeni.

Važno je podsjetiti da je prošli mjesec bio najtopliji juni u Evropi ikada i to s dva stepena više od prosjeka, prema podacima službe za klimatske promjene Copernicus.

Kada je riječ o BiH, prijepodne je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U 14 sati najtoplije je bilo u Mostaru 35 stepeni, u Višegradu 34, a u Trebinju, Širokom Brijegu, Banjoj Luci i Bihaću 33. U Sarajevu je izmjeren 31 stepen, a na Bjelašnici 16.

Danas će u BiH biti pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne i krajem dana postupni porast naoblake u sjevernim područjima može uvjetovati i kratkotrajnu kišu. Vjetar slab, a na momente i umjeren jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 35 stepeni.

Također, za 21. juli je u većim dijelovima naše zemlje uključen žuti meteoalarm, koji upozorava na natprosječno visoke temperature. Banja Luka, Mostar, Trebinje, Bihać, Prijedor, Tuzla, Livno i Sarajevo samo su neki od gradovima čijim se stanovnicima danas preporučuje poseban oprez.

Početak naredne sedmice u Bosni će obilježiti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima padavine se očekuju u sjevernim područjima. Tokom dana, padavine se očekuju i u centralnim dijelovima. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Razvojem oblačnosti može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje i do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu zemlje i do 35 stepeni.

U utorak će u BiH biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje i do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu do 33 stepeni.

Srijeda u našoj državi će već donijeti blagu do umjerenu naoblaku koja će se smjenjivati sa sunčanim intervalima. Nešto više oblaka očekuje se u istočnim područjima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje i do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu do 33 stepena.

