Danas će u našoj zemlji preovladavati vedro i vruće. Vjetar slab do umjeren uglavnom istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 30 do 36 °C.



U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 °C.

M.O.