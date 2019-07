U BiH danas sunčano, poslije podne mogući lokalni pljuskovi

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 16 do 22, a dnevne od 24 do 30, na jugu i sjeveru i do 32 °C.



U Sarajevu sunčano.Tokom poslijepodneva ili krajem dana postepen porast naoblake, ponegdje na području kantona, može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 °C.

M.O.