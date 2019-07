U BiH oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom dijelu dana, padavine će postupno oslabiti, a mjestimično i prestati. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini i jugozapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a u Hercegovini krajem dana i olujna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 22, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu od 26 do 29 stupnjeva.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom poslije podneva postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.

M.O.