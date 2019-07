U subotu treći tuzlanski polumaraton i akcija ”Za nekoga sa autizmom”

Ovogodišnji tuzlanski polumaraton okupit će stotine trkača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a na ovogodišnjoj trci svoje učešće najavili su i takmičari iz više Evropskih zemalja, pa čak i iz Kenije, Amerike, Kanade i Australije. Iz Atletsko-rekreativnog kluba ”Rekreativci” navode da će se i ove godine trčati na pet i 21 kilometar. Okupljanje takmičara je na Trgu slobode, a trka počinje u 20:30 sati.

”Ove godine za razliku od prošle, imamo i dvije dječije trke do 7 i do 14 godina, nakon toga starta Polumaraton i Fun run utrka. Fun run utrka je najčešće za građane i rekreativce koji trče do pet kilometara” – istakla je Vedrana Ajanović, sekretar ARK ”Rekreativci” Tuzla.



Organizatori očekuju da će ova utrka oboriti rekord po broju učesnika. Što se tiče polumaratona, on se trči na tačno 21 kilometar i 109 metara i staza je od ove godine certificirana, odnosno rezultat trkača može biti uzet za kvalifikaciju za neke druge utrke.

”Staza je ostala ista. Ono što treba istaći je da molimo građane, u trenutku kada starta trka do trenutka kada ona završava da bodre trkače” – rekla je Vedrana Ajanović, sekretar ARK ”Rekreativci” Tuzla.



U vrijeme održavanja trećeg tuzlanskog polumaratona, u periodu od 19:30 do 23 sata doći će do obustave saobraćaja dionicama kojima će se trčati ova utrka. Regulaciju saobraćaja vršit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Organizatori pozivaju građane na strpljenje i razumijevanje, te da izađu na ulice i podrže ovaj sportski događaj.

U okviru 3. tuzlanskog polumaratona provodi se i akcija ”Za nekoga sa autizmom”. Riječ je o projektu Centra za ranu intervenciju ”Mali svijet” iz Lukavca u kome borave djeca sa autizmom, a odvijat će se na način da bilo ko od zainteresovanih može ”otkupiti” kilometre nekog učesnika polumaratona. Sav novac koji se prikupi, ide na račun organizacije za redovne aktivnosti.

”Odziv trkača je jako veliki do sada. Imamo preko 110 trkača koji su se prijavili da će trčati i prodavati svoje kilometre za Mali svijet. Uplate na račun su počele. Jako puno se javlja ljudi zainteresovanih za projekat. Ovaj projekat mislim da će jako puno pomoći da podignemo svijest o autizmu u Tuzli i BiH” – istakla je Ivana Pašić, majka djeteta sa autizmom.



Više od stotinu djece koristi usluge Centra za ranu intervenciju ”Mali svijet”, a na desetine njih je onih koji su na čekanju. Zbog toga je svaka marka koja bude prikupljena tokom utrke važna za dalji rad Centra.

”Prodajemo svoje kilometre i dječije metre u svrhu da nam bude bolje, nama i našoj djeci, ostaloj djeci, jako je puno na čekanju. Ovom prilikom pozivamo što više građana da se odazove ovoj našoj humanitarnoj akciji, da skupimo što više sredstava za naš mali-veliki svijet, da našoj djeci bude bolje” – kazala je Edina Hasanović, majka djeteta sa autizmom.

DK