Uz cijenu od 2,5 KM malina bi mogla opstati

Ponuđena otkupna cijena od 2,5 KM po kilogramu maline, iako je viša od proizvodne cijene maline, i dalje je na granici isplativosti za proizvođače maline.

Kako je kazao Dario Grgić, predsjednik Skupštine Udruženja malinara Berry Tuzlanskog kantona, ponuđena cijena omogućava pozitivno poslovanje za proizvođače, ali u ovoj proizvodnji, kako je kazao, nije proizvodna cijena jedini faktor.

”Troškovi proizvodnje maline su jako visoki. Najveći trošak je sama berba, odnosno plaćanje berača, koje iznosi od 0,90 do 1 KM. Međutim, kad na to dodate troškove zaštite, troškove prehrane, a da ne govorimo o podizanju zasada i drugim fiksnim troškovima, dolazimo do cijene moja bi morala biti minimalno 3 KM. Sve ispod te cijene rentabilnost proizvodnje je jako upitna, s obzirom na to da je cijena proizvodnje 2 ili 2,1 KM”, kazao je Grgić.

Ono što donosi povećana otkupna cijena u odnosu na ranije godine, kako nam je kazao Grgić, ne može poništiti sve negativne efekte prisutne u proizvodnji maline.

”Cijena od 2,5 KM znači da su proizvođači u plusu, ali mora se uzeti u obzir da su prinosi jako pali u posljednje vrijeme, naročito ove godine i postavlja se pitanje da li i ovo povećanje cijene ima bilo kakav efekat na proizvodnju”, dodao je Grgić.

Salih Mujanović iz Maglaja nam je kazao kako otkupljivači malina sa područja ZDK-a još nisu izašli s otkupnom cijenom, ali bi oni bili zadovoljni cijenom od 2,5 KM.

”Ova cijena je u odnosu na prošlu godinu značajan napredak, a to je otprilike i neka proizvođačka cijena maline i s njom ne bismo odustajali od proizvodnje. Inače, stanje u malinarstvu je i dalje teško, mi sigurno imamo 50-60 posto maline manje u odnosu na prošlu godinu”, rekao nam je Salih te dodao kako su mnogi faktori uticali na smanjenje proizvodnje, ali je otkupna cijena zasigurno bila presudan i najbitniji faktor.

Mujanović je istakao i veliki problem s odlaskom ljudi iz BiH.

“Sve je manje ljudi koji žele da se bave poljoprivredom i ne vide svoju budućnost u BiH”, istakao je Mujanović te dodao kako BiH ima izuzetne potencijale za proizvodnju maline, ali ne i dovoljnu podršku.

Naglasio je da su malinari u ZDK-u zadovoljni poticajima koje dobijaju od Kantona, ali poticaja i podrške s nivoa s kojeg je trebalo, Federacije BiH, dosada nisu imali.

