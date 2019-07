Večeras treći tuzlanski polumaraton i akcija ”Za nekoga sa autizmom”

Večeras će biti održan treći tuzlanski polumaraton. Organizator je Atletsko-rekreativni klub ”Rekreativci”.

Ovogodišnji tuzlanski polumaraton okupit će stotine trkača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Iz Atletsko-rekreativnog kluba ”Rekreativci” navode da će se i ove godine trčati na pet i 21 kilometar. Okupljanje takmičara je na Trgu slobode a trka počinje u 20:30 sati.

”Ove godine za razliku od prošle, imamo i dvije dječije trke do 7 i do 14 godina, nakon toga starta Polumaraton i Fun run utrka. Fun run utrka je najčešće za građane i rekreativce koji trče do pet kilometara”, kaže Vedrana Ajanović, sekretar ARK ”Rekreativci” Tuzla.

Organizatori očekuju da će ova utrka oboriti rekord po broju učesnika. Što se tiče polumaratona, on se trči na tačno 21 kilometar i 109 metara i staza je od ove godine certificirana, odnosno rezultat trkača može biti uzet za kvalifikaciju za neke druge utrke.

U okviru 3. tuzlanskog polumaratona provodi se i akcija ”Za nekoga sa autizmom”. Riječ je o projektu Centra za ranu intervenciju ”Mali svijet” iz Lukavca u kome borave djeca sa autizmom, a odvijat će se na način da bilo ko od zainteresovanih može ”otkupiti” kilometre nekog učesnika polumaratona. Sav novac koji se prikupi, ide na račun organizacije za redovne aktivnosti.

DK