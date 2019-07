Vremenska prognoza za predstojeću sedmicu

Pogledom na dostupne i sinoptičke karte uočava se, kako se vremenske prilike neće znatnije promijeniti do kraja ovog, ali i početkom sljedećeg mjeseca, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prema riječima meteorologa, početkom augusta moguće su nešto malo niže maksimalne temperature zraka uz blago povećanje oblačnosti. Izgledi za kišu u ovom periodu su mali, navodi N1.

Jutarnje temperature zraka kretat će se u rasponu od 12°C do 17°C u Bosni, a na jugu zemlje do 23°C. Temperature zraka tokom dana u Bosni bit će od 24°C do 30°C, a u Hercegovini do 32°C, saopćili su meteorolozi.

MC